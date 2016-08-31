談林全 張善政：我面對天災 他面對人禍

2016-08-31 11:11

〔記者鍾泓良／新北報導〕前行政院長張善政今天上午到新北市政府參加「二○一六新北傳產製智慧化高峰論壇」，媒體提問對於外界批評行政院長林全不適任閣揆，能否以過去閣揆給些建議。他認為，他任內都是面臨南台大地震、寒害及「德翔台北」擱淺等「天災」，而相對地，林全面對的現在大部分是「人禍」，如有些人講錯話、出甚麼事情。他說，人禍需要更多的智慧去處理，所以祝福林全，表示自己的經驗不適用。

而對於林全有沒有延續他任內的政策，張善政回應，「很多沒有，但有些待觀察。」他說，立法院把一百多個法案退回給行政院，「這個姿態已經很清楚了，並沒有高的延續性」。