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徐光曦請辭兆豐董座 林全尊重

2016-08-31  11:04

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長林全昨天才親上火線召開記者會，為兆豐金人事案釋疑，不料兆豐金今天公告，徐光曦辭任兆豐金、兆豐銀董事長，並同時辭去董事職務。對此，行政院發言人童振源上午表示，相關部會已經向行政院長林全報告徐光曦請辭一事，林全表示尊重。

據了解，財政部可望正式批准徐光曦請辭。

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  • 行政院長林全昨天才親上火線召開記者會，為兆豐金人事案釋疑。（資料照，記者朱沛雄攝）

    行政院長林全昨天才親上火線召開記者會，為兆豐金人事案釋疑。（資料照，記者朱沛雄攝）

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