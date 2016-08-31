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南市議長補選 唐碧娥率先表態支持她

唐碧娥率先表態支持前議長賴美惠參選議長。（記者蔡文居攝）

2016-08-31  10:51

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議長出缺將進行補選，民進黨市議員唐碧娥今天上午召開記者會，率先表態支持前議長賴美惠參選議長，以還賴美惠一個公道。

唐碧娥同時也呼籲這一次議長改選，黨中央不要再派人督導，2年前因為督導而造成跑票，喪失5票，所以這次議長補選，應交由台南市黨部操盤，由賴市長督導。

她表示，希望這次黨員同志團結再度把議長寶座拿回來。

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