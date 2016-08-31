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林全政府問題出在那？張善政：人禍

張善政認為，林全對的是人禍，需要高智慧解決。（記者鍾泓良攝）

2016-08-31  11:24

〔即時新聞／綜合報導〕前總統府資政吳澧培直接點名行政院長林全應該下台，前行政院長張善政在任內頗受好評，他今出席活動被問到對林全有什麼建議？張善政指出，他在任閣揆時和林全面對的環境不一樣，他的經驗林全可能不適用，只能祝福他。

張善政分析，在他任內大多都是天災，大家對天災的救災不會分藍綠，會相互幫助、用同理心處理，但林全面對的大部分是人禍，像是誰說錯話或是誰惹出事，這種需要很高的智慧解決，而他的經驗林全可能不適用。

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