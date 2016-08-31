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賴素如早研判有罪 備聲明稿：要留清白在人間

2016-08-31  10:49

〔記者楊國文／台北報導〕因雙子星案收賄，今被高等法院判刑9年的前台北市議員賴素如，雖未出庭聆判，其辦公室卻早已備妥名為「粉身碎骨渾不怕，要留清白在人間」的聲明，聲明除對高等法院合議庭不滿，批評法官未替賴素如洗刷冤屈，竟「視民冤而不為言」，指稱賴女對高院判決「深感遺憾」外，並表示，她為捍衛自身清白，收到判決書將上訴最高法院。

賴素如辦公室聲明如下：一、高院近2年審理中，逐一傳喚相關證人後，所有證人的證詞，均證明賴素如並無索賄情事，但合議庭法官未能秉持「無罪推定」、「罪證有疑，利於被告」原則，不僅忽視諸多有利賴素如的證據，更僅憑一個說詞前後矛盾且為求目保的證人的不實陳述，即做出不公平的判決，賴素如對此深感遺憾。

再者，是本案自檢調偵辦以來，首先是檢調先射箭後畫靶，以誘導訊問不正取供，蜝至製做不實筆錄，並以幽靈電話羅織證詞，尤有甚至，更以涉犯詐欺罪及聲押的手段，迫使證人為求自保，變更證詞而隱匿實情，此外，依法原本應全程連續錄音、錄影的光，卻無故中斷消失畫面，顯示相關證據並無法證明賴素如有期約、索賄的行為。

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  • 台北市議員賴素如，因雙子星案收賄，今被高等法院判刑9年（資料照，記者劉信德攝）

    台北市議員賴素如，因雙子星案收賄，今被高等法院判刑9年（資料照，記者劉信德攝）

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