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了解勞方工作環境 時代力量推「真實班表資料庫」

為了解台灣工作環境，時代力量今天發起活動，號召網友來填寫真實的工作班表。（圖擷自「時代力量」臉書）

2016-08-31  10:52

〔即時新聞／綜合報導〕為了解台灣勞工真實的工作環境，時代力量今天發起「真實班表資料庫」活動，號召網友來填寫真實的工作班表，希望透過匯集台灣勞方的勞動狀況，將能看出勞工需求為何。

時代力量今天在臉書上發起一個名為「真實班表資料庫」的活動，號召網友一同來填寫真正的工時班表；時代力量認為，由於一般勞動檢查時，公司所提交的班表並不一定是員工實際依循的班表，他們希望透過蒐集全國各行業勞工的真實班表，進一步了解台灣現行各行業的工資、工時狀況，以利後續討論勞動議題時，能更貼近勞工需求。

時代力量強調，活動目的在於了解台灣現行各行業的工資、工時狀況，以利後續討論勞動議題時更能貼近勞工需要，所以該活動「不會」針對個別的廠商或公司揭弊，也不會介入勞資糾紛，但若發現有明顯違法之事，將視情況適時給予轉介等資訊。

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