外界疑慮未消除 徐光曦請辭兆豐金董事長

兆豐金董事長徐光曦傳已請辭。（資料照，記者黃耀徵攝）

2016-08-31 10:39

〔即時新聞／綜合報導〕兆豐銀涉洗錢遭美國重罰，引發全國關注，行政院長林全因為在事件爆發後，反而將原任兆豐金控總經理的徐光曦升為董事長，人事安排引發外界批評。在外界強烈質疑下，徐光曦已在今天宣布辭去兆豐金董事長一職。

童振源：林院長表示尊重

行政院發言人童振源表示，相關部會已經向行政院長林全報告兆豐銀行徐光曦董事長請辭，林院長表示尊重。

綜合媒體報導，林全昨天召開記者會仍無法澄清外界對徐光曦「自己人查自己人」的疑慮，徐光曦已在今天請辭。

林全昨天強調，徐光曦出任兆豐董座，主要任務是向美國、巴拿馬的金融監理機構說明報告，而徐光曦出任兆豐董事長的人事案，是在兆豐銀紐約分行遭裁罰的事件爆發前，就已經在安排運作。

徐光曦辭任書內容如下：

「針對本人擔仼兆豐銀行總經理期間，紐約分行發生疑似洗錢帳戶未申報被美國重罰乙事，已引起國人關注，深感不安。另本人自8月中旬接任董事長後肩負處理本案裁罰善後事宜，並赴美國兆豐四個分行所在地金融監理機關說明兆豐銀行內控及稽核機制，期降低損失，並維信譽，此行絕非媒體所言「徐光曦查徐光曦」，面對無的放矢的指控，我的角色已難以取信國人，甚至連累長官，無助問題的澄清。因此，我取消最後一站舊金山行程即刻返國，並辭去本集團所有職務，坦然面對調查，以杜爭議。」