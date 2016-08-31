美資深官員：美支持台灣拓展國際空間

（記者曹郁芬攝）美國國務院亞太助卿羅素（右）今天在與白宮國安會亞太資深主任康達進行簡報時強調，美國支持台灣拓展國際空間。

2016-08-31 10:37

【駐美特派員曹郁芬／華府三十日報導】在美國總統歐巴馬啟程前往杭州出席G20峰會前夕，美國資深官員今天表示，美國總統歐巴馬會向中國國家主席習近平重申，美國希望看到兩岸繼續穩定，並期待兩岸為此做出貢獻。美國官員雖未具體說明台灣今年能否參與國際民航組織的大會，但強調美國鼓勵拓展台灣的國際參與。

歐巴馬九月二日將啟程前往杭州，二十三日與習近平會談，這也是兩人第八談的會談。美國白宮國安會亞太資深主任康達與美國國務院亞太助卿羅素今天在外籍記者中心就歐巴馬總統任內最後一次出訪亞洲的行程進行簡報。

在回答問題時，羅素表示，美國會向北京領導人說明，美國對台灣議題的政策和原則是在尊重台海兩岸人民意願的情況下，鼓勵推展穩定的兩岸關係；其次，美國始終鼓勵擴展台灣的國際空間，以建設性的方式參與不需要主權國家身分為會員資格的國際組織，或其它參與模式。大家都知道台灣人民有很多可以貢獻的，在經濟方面，亞太經合會（APEC）是一個例子，此外，在國安、安全、健康和執法等多方面，台灣人民都可以貢獻。

至於歐習會是否會談台灣今年參與國際民航組織大會的問題，康達只說，歐巴馬會向習近平重申美國希望見到台海關係穩定。康達表示，他期待歐習會時，中方會主動提起台灣和兩岸議題，歐巴馬會如既往重申美國遵守三公報和台灣關係法的一個中國政策，美國的利益是希望看到兩岸穩定持續，台海雙方要做出貢獻繼續維持情勢的穩定。康達說，歐習兩人將與兩國官員行一小時的廣泛會談，然後會有小型會議討論困難的議題，兩人在晚餐時也會繼續會談。

中汀生中心的兩岸問題專家容安瀾今天對媒體表示，習近平應該會主動提出台灣問題，但不會在歐習會中占太多的分量，美國會重申其政策，中美都了解問題的嚴重性，誤判可以帶來很大的問題。雖然台海兩岸還僵在「九二共識，一個中國」，但此刻並沒有明顯而立即的危機。容安瀾說，除非蔡英文走向台獨，他不預期兩岸會有安全危機出現。

他認為，台灣的政策實質上並沒有挑戰中華人民共和國，北京堅持蔡英文如果不承認某種形式的一個中國，兩岸不可能對話，但蔡英文則暗示兩岸有溝通管道，讓情勢失控不符合台海雙方的利益，也沒有任何一方想要如此。整個事情還在發展中，做結論還太早。北京了解蔡英文在島內面臨很大的困難，但不代表中國會在自己的原則上退讓。