美資深官員：美支持台灣拓展國際空間
（記者曹郁芬攝）美國國務院亞太助卿羅素（右）今天在與白宮國安會亞太資深主任康達進行簡報時強調，美國支持台灣拓展國際空間。
【駐美特派員曹郁芬／華府三十日報導】在美國總統歐巴馬啟程前往杭州出席G20峰會前夕，美國資深官員今天表示，美國總統歐巴馬會向中國國家主席習近平重申，美國希望看到兩岸繼續穩定，並期待兩岸為此做出貢獻。美國官員雖未具體說明台灣今年能否參與國際民航組織的大會，但強調美國鼓勵拓展台灣的國際參與。
歐巴馬九月二日將啟程前往杭州，二十三日與習近平會談，這也是兩人第八談的會談。美國白宮國安會亞太資深主任康達與美國國務院亞太助卿羅素今天在外籍記者中心就歐巴馬總統任內最後一次出訪亞洲的行程進行簡報。
在回答問題時，羅素表示，美國會向北京領導人說明，美國對台灣議題的政策和原則是在尊重台海兩岸人民意願的情況下，鼓勵推展穩定的兩岸關係；其次，美國始終鼓勵擴展台灣的國際空間，以建設性的方式參與不需要主權國家身分為會員資格的國際組織，或其它參與模式。大家都知道台灣人民有很多可以貢獻的，在經濟方面，亞太經合會（APEC）是一個例子，此外，在國安、安全、健康和執法等多方面，台灣人民都可以貢獻。
至於歐習會是否會談台灣今年參與國際民航組織大會的問題，康達只說，歐巴馬會向習近平重申美國希望見到台海關係穩定。康達表示，他期待歐習會時，中方會主動提起台灣和兩岸議題，歐巴馬會如既往重申美國遵守三公報和台灣關係法的一個中國政策，美國的利益是希望看到兩岸穩定持續，台海雙方要做出貢獻繼續維持情勢的穩定。康達說，歐習兩人將與兩國官員行一小時的廣泛會談，然後會有小型會議討論困難的議題，兩人在晚餐時也會繼續會談。
中汀生中心的兩岸問題專家容安瀾今天對媒體表示，習近平應該會主動提出台灣問題，但不會在歐習會中占太多的分量，美國會重申其政策，中美都了解問題的嚴重性，誤判可以帶來很大的問題。雖然台海兩岸還僵在「九二共識，一個中國」，但此刻並沒有明顯而立即的危機。容安瀾說，除非蔡英文走向台獨，他不預期兩岸會有安全危機出現。
他認為，台灣的政策實質上並沒有挑戰中華人民共和國，北京堅持蔡英文如果不承認某種形式的一個中國，兩岸不可能對話，但蔡英文則暗示兩岸有溝通管道，讓情勢失控不符合台海雙方的利益，也沒有任何一方想要如此。整個事情還在發展中，做結論還太早。北京了解蔡英文在島內面臨很大的困難，但不代表中國會在自己的原則上退讓。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 軍公教9月3日上街頭 大仁哥臉書貼文滅火
- 阻止柯文哲索地 傳海軍陸戰隊將進駐復興崗
- 九三軍公教「反汙名、要尊嚴」遊行 將有交管
- 柯編二備金12.5億挨轟 市府：近年極端氣候變化大
- 徐光曦請辭兆豐董座 林全尊重
- 雄檢破大型賭場 赫見高市重量級議員在場
- MLB》皇家不再交易 王建民繼續待下去
- 人生扶手計畫 安置弱勢年缺200萬
- （贈票）小野馬泫雅周六撲台 嬌喊最哈這味
- 買通「杉林溪」 包商修路兼盜木
- 日商收購跳票 樂陞小股東慘套
- 證券行情表、證券表格
- 自由廣場》從漢光的「演」看朱日和的「習」
- 胡德夫被冤性騷不悔救人 疼「小老婆」拼房事
- MLB Live》王建民登板對洋基 再扮皇家逆轉福星？
- 雙子星弊案收百萬 高院斥賴素如敗壞官箴判9年
- 兒子開學一句話 主播夫妻完全放心
- MiLB》胡智為8局失無分奪勝 居聯盟防禦率王
- 貢寮仁里里自購單車 里民免費騎
- 深田恭子醉喊沒男人睡不著
- 武陵高二生 錄取奧地利格拉茲音樂大學
- 吸引亞洲客 台東縣觀旅處推主題遊程
- 簡嫚書 捕捉旅行的味道
- 屏東縣鼓勵檢舉違章漏稅 全國首創設獎金
- 老公洩不雅照 希拉蕊幕僚分居
- 巴菲特加碼石油公司 原油供給減少 長期看好
- 促正視中國競爭威脅 半導體大老9/7面見總統
- 就是這個了 探肖像藝術
- 鏗鏘集》在歷史的傷口上重生
- Mikimoto瀲灧金秋 南洋珠碩大獵客
- 〈旅遊的滋味〉百年音樂陶冶之都──維也納
- 重大觀光先期規劃 審計室打臉
- 布基尼爭議 法總理竟暗示：不裸胸如何走向共和
- 少奶奶生活太安逸 女星走出豪宅當空姐
- 〈徵文大家談〉那一年，我渾身菜味
- 被爆沒空照顧住院公婆 白白：謝謝關心
- 改槍無師自通 工人還想量產
- NBA》被醫生宣判只剩3個月 他拒絕退休：活著就該盡可能的活
- 費古洛披獅袍 大聯盟開球
- 愛得濃烈 裘莉自爆對50歲小布更...
- 自用住宅地價稅 高市估戶增360元
- 頭城搶孤今晚11點登場 風神棧首先吊上
- 沙加緬度台灣文化基金會獎學金頒發
- YouBike系統異常 清晨5時起全國各場站暫停營運
- 星國18歲少年性侵未遂 被判12下鞭刑、關8年重刑
標題：美資深官員：美支持台灣拓展國際空間
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email