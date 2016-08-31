住處鐵皮屋被起出職業賭場 高市議員喊冤

被檢警查獲作為大型職業賭場的鐵皮屋。（記者蘇福男攝）

2016-08-31 10:14

〔記者蘇福男／湖內報導〕檢警今天凌晨在高市議員陳明澤湖內區住處兼服務處後方鐵皮屋，查獲一處大型職業賭場，陳明澤當時人也在現場，一起被帶回湖內警分局偵辦；陳明澤父母今天上午接受本報記者訪問，澄清鐵皮屋是他們租給茄萣區1名地方人士作為倉庫，因為他們沒有住在該處，不知道竟被作為賭場。

陳母說，鐵皮屋是今年8月初，以月租5000元租給1名李姓人士，李某說要當作倉庫，沒想到竟變成賭場，因為她沒有住在該處，所以完全不知情，聽說法院的人來抄賭場，她也嚇了一大跳！

陳明澤也喊冤說，賭場地點並非其服務處，服務處早已遷至路竹區國昌路，他也沒有住在那裡，案發當時他剛好回去探望，上廁所出來，就莫名其妙被警方推進去賭場，對於造成各界困擾，他代父母表示道歉。

由於賭客多達80多人，湖內警分局漏夜持續偵訊筆錄，問完筆錄的賭客走出警局大門，見到媒體攝影機紛紛快步閃躲，警局外則有人員指揮他們搭車離去。

上午10點45分左右，陳明澤和賭場負責人、把風等人員被移送高雄地檢署偵辦。

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