回應下台 林全：會努力讓總統有好幾個明天！

2016-08-31 10:10

〔記者李欣芳／台北報導〕新政府執政已逾百日，支持度卻下滑，前總統府資政吳澧培昨天抨擊行政院長林全的團隊是「雜牌軍」，林全絕對要下台，不然蔡英文總統沒有明天。對此，林全今天上午回應說，「我們會努力讓總統有好幾個明天！」

林全表示，「這想這是一個滿好的建議，我會想一想，不過，責任政治，隨時都可檢討」，他強調會努力讓總統有好幾個明天。

行政院「不當黨產處理委員會」今天正式對外掛牌，林全出席與新任委員會主委顧立雄等人共同揭牌，林揆在受訪時做了以上表示。