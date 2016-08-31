不認九二共識 傳中國拒邀我參加民航組織大會

傳中國將拒邀台灣參加ICAO大會。圖右為ICAO秘書長柳芳。（資料照，美聯社）

2016-08-31 10:31

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文因不願接受「九二共識」，在許多政治與國際事務上遭受不小阻力。現在有消息指出，將於927展開的國際民航組織（ICAO）大會，中國拒邀台灣參加。

綜合媒體報導，ICAO大會每3年召開一次，旨在討論國際各項民航標準與程序規範。我國自退出聯合國後，僅有在2013年以中華台北名義受邀為「特邀貴賓」出席參與。

由於在5月進行的世界衛生大會中，台灣一度遭中國施壓，差點無法參與。此次的ICAO大會中方態度明確，加上ICAO秘書長柳芳為中國人，傳出確定不邀台灣參加ICAO大會。