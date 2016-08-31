戴立忍遭中國封殺 文化部長鄭麗君這樣看...

2016-08-31 09:55

〔即時新聞／綜合報導〕藝人戴立忍因政治立場被中國封殺，文化部長鄭麗君今上廣播節目被問到此事，她強調，中國不能以政治立場苛責文化工作者，也不能要求他們表態。

鄭麗君今天上寶島新聲廣播電台「超級報報」節目，被主持人李惠仁問到戴立忍事件的看法，鄭麗君認為，對岸不該以政治介入文化工作，不能動不動就要藝人表態，無論在哪個國家，都必須捍衛言論自由。