中客來台數減少 賀陳旦呼籲業者「不能只打順風球」

針對中客減少，交通部長賀陳旦呼籲觀光業者不能只打「順風球」，應解決、面對各項挑戰。（資料照，記者廖振輝攝）

2016-08-31 09:54

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨自2016大選勝選後，中客來台人數不斷減少，令部分觀光業者叫苦連天，觀光局今日舉辦觀光論壇，交通部長賀陳旦致詞時表示，中客人數雖減少，但觀光產業沒有理由為了一點小變化就看衰整體產業，呼籲觀光業者不能只打「順風球」，應解決、面對各項挑戰。

根據《聯合報》報導，賀陳旦針對中客來台減少問題指出，到今年底為止，中客人數總體上雖然減少60萬至65萬人次，但今年來台觀光客整體來說仍有機會達到千萬人，總產值成長3％，總產值更可達5000億元。賀陳旦呼籲觀光業者應把觀光產業做大，提升品質才是長久之策，觀光產業也沒有理由因為一點小變化就看衰整體產業，賀陳旦也直言：「不能只打順風球，應該解決各種挑戰。」

賀陳旦表示，現正面臨觀光旅遊產業的重要轉捩點，在全球化及技術發展趨勢下，觀光產業搭上成長浪潮，雖然中客有明顯減少，除了當成警訊之外，也要了解減少原因。