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準司法院長許宗力 超傷心「婚姻破裂」往事曝光...

前大法官、現任台大法律系教授許宗力。（資料照，擷取自司法院大法官網站）

2016-08-31  09:48

〔即時新聞／綜合報導〕曾任大法官、現任台大法律系教授許宗力，被總統蔡英文提名出任司法院院長，遭外界質疑違反大法官「不得連任」的憲法規定，引發外界關注，連許宗力曾經婚姻破裂的不堪往事也被媒體披露。

根據《壹週刊》報導，許宗力就讀台大法律系時，與同班同學陳妙秋大一就開始交往，是人人稱羨的班對，許宗力當完兵後2人就結婚，但居然不到一年就離婚。原來2人婚後因為婆媳問題經常大吵，某次爭吵後陳妙秋居然撕爛許宗力考試用的資料丟到窗外，讓許的母親爬在地上撿拾，許宗力憤而與陳妙秋發生肢體衝突。

事件爆發後2人離婚，陳妙秋移民紐西蘭出家學佛，許宗力也遠赴德國留學療傷。許對這段往事證實表示，「的確雙方都個性不成熟啦。」「對我是悲劇，對她也是悲劇啦。」

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