小英今天60歲生日 沒空慶生

今天是總統蔡英文的60歲生日，日理萬機的她也沒空慶生。（取自蔡英文臉書）

2016-08-31 09:12

〔記者鍾麗華／台北報導〕今天是總統蔡英文的60歲生日，面對執政百日民調下挫，加上獨派大老吳澧培昨重批林全內閣是「雜牌軍」，要求林全下台，小英恐怕生日很難快樂，日理萬機的她也沒空慶生。

蔡英文今天仍一如往常，一早進府總統府辦公，上午10點出席「2016台灣機器人與智慧化自動展」開幕式，下午則到民進黨主持中常會，過去主持中常會，蔡英文難得停下腳步受訪，不過，今天下午1點半，蔡英文將在中常會前發表簡短談話，外界也猜測應和吳澧培重砲批評蔡政府有關。