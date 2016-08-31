基本工資下週再審 資方揚言繼續缺席

2016-08-31 07:45

〔即時新聞／綜合報導〕「基本工資審議委員會」上月26日召開，但資方代表即體缺席杯葛，導致審議會破局，下週四勞動部將再開審議委員會。不過資方代表揚言7天假爭議不解決，仍會繼續缺席，並指稱勞動部長郭芳煜恐嚇資方，但郭芳煜否認。

目前的基本工資月薪2萬8元、時薪120元，勞動部在上回審議會原有意將時薪調漲至126元，由於資方缺席而未過關。勞動部次長廖蕙芳表示，9月再召開的會議，若資方代表仍缺席，只要會議達法定人數，就會直接進入實質審議。

根據《蘋果日報》報導，資方團體、工商協進會理事長林伯豐表示，只要政府不解決7天假爭議，工商團體仍不會出席。林伯豐還透露，上週五與勞動部長郭芳煜、經濟部長李世光開會，郭芳煜恐嚇資方若缺席，仍會正常開會，還說勞團希望基本月薪調高到2萬6000元也可能通過，讓林伯豐當場回嗆，乾脆調到5萬好了。不過郭芳煜否認有恐嚇資方的說法，僅有懇請委員來開會。