| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
車商大手筆促銷 把握這次機會！
 首頁 > 政治

基本工資下週再審 資方揚言繼續缺席

2016-08-31  07:45

〔即時新聞／綜合報導〕「基本工資審議委員會」上月26日召開，但資方代表即體缺席杯葛，導致審議會破局，下週四勞動部將再開審議委員會。不過資方代表揚言7天假爭議不解決，仍會繼續缺席，並指稱勞動部長郭芳煜恐嚇資方，但郭芳煜否認。

目前的基本工資月薪2萬8元、時薪120元，勞動部在上回審議會原有意將時薪調漲至126元，由於資方缺席而未過關。勞動部次長廖蕙芳表示，9月再召開的會議，若資方代表仍缺席，只要會議達法定人數，就會直接進入實質審議。

根據《蘋果日報》報導，資方團體、工商協進會理事長林伯豐表示，只要政府不解決7天假爭議，工商團體仍不會出席。林伯豐還透露，上週五與勞動部長郭芳煜、經濟部長李世光開會，郭芳煜恐嚇資方若缺席，仍會正常開會，還說勞團希望基本月薪調高到2萬6000元也可能通過，讓林伯豐當場回嗆，乾脆調到5萬好了。不過郭芳煜否認有恐嚇資方的說法，僅有懇請委員來開會。

廣告
  • 資方代表在上月底召開的基本工資審議委員會，透過缺席來杯葛，並揚言只要7天假爭議不解決，將會繼續缺席。（資料照，記者劉信德攝）

    資方代表在上月底召開的基本工資審議委員會，透過缺席來杯葛，並揚言只要7天假爭議不解決，將會繼續缺席。（資料照，記者劉信德攝）

  • 工商協進會理事長林伯豐。（資料照，記者羅倩宜攝）

    工商協進會理事長林伯豐。（資料照，記者羅倩宜攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 勞動部長 基本工資 基本工資審議委員會 林伯豐 郭芳煜
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
旗魚片炒時蔬
日式燉蘿蔔
麵條怎麼煮才美味？
廚房用油4法則
轉寄

標題：基本工資下週再審 資方揚言繼續缺席


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月31日‧星期三‧丙申年七月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.