阻止柯文哲索地 傳海軍陸戰隊將進駐復興崗

有媒體報導指出，國防部近來獲得准許，將調動海軍陸戰隊一個步兵營進駐國防大學復興崗校區，希望擋下台北市府分割校地。（資料照）

2016-08-31 07:26

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲曾在去年底喊話，要求國防大學復興崗校區的一半校地另作開發。有媒體報導指出，國防部近來獲得准許，將調動海軍陸戰隊六六旅一個步兵營進駐復興崗校區，讓沒有戰備功能的軍校用地成為具軍事用途的軍區，希望擋下台北市府分割復興崗校地。

據《聯合報》報導，一名軍方將領表示，復興崗校地對面就是關渡平原，過去關渡師有9個步兵營、4個砲兵營與1個戰車營，但現在陸軍關渡指揮部只有不到一半兵力，若復興崗進駐陸戰士兵，將可有效阻絕敵軍深入台北市，且陸戰隊六六旅原本就是衛戍應援部隊。至於陸戰隊何時進駐復興崗校區，目前軍方還沒有透露確切時間。

國防部發言人陳中吉表示，國軍兵力駐地調整是基於照顧官兵生活、防衛作戰需求為考量，國防部會依實際需求作整體評估。另外，軍方原本考慮讓六六旅戰車營進駐復興崗，但由於戰車保養發車聲可能擾民，目前只決定由步兵營進駐。

報導也提到，民進黨立委吳思瑤表示，如果國防部為了阻止校地再生利用，把沒有長期防務需要的部隊硬派，她個人不樂見國防部如此短視，她將持續與國防部溝通。