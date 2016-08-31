賣圓山飯店給中資？李建榮：5月赴北京…
2016-08-31 07:25
〔即時新聞／綜合報導〕綠委懷疑，圓山飯店可能被賣給中資，不過，現任董事長李建榮跳出來否認，直指「不可能」，還強調，他今年5月赴北京，主要是考察及洽談業務。
《上報》報導，立委徐國勇引述兩份資料，懷疑李建榮可能打算賣圓山飯店，一份是今年 3月11日，圓山飯店董事黃福田與國民黨前副主席林豐正等人，在台北市東方文華飯店會晤中資「釣魚台美高梅酒店集團」的總裁級代表，兜售圓山大飯店及國民黨黨產；二是李建榮及其秘書赴北京見釣魚台美高梅集團。
不過，李建榮指他在「2013年、2015年和2016年5月都曾赴北京，但均是為了業務交流考察」；黃福田也向他回報行程，今年3月9日至12日住院，「根本沒去東方文華和這些人碰面」；否認一切可能賣掉圓山飯店的疑慮指控。
至於硬留到 9月 26日才辭職，李建榮表示，是想主持完任上最後一次董事會，且會中討論事項只有董事長請辭，董事、監察人變更及補選董事長案，再無其他議程。
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