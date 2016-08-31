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魏嘉賢獲勝關鍵曝光... 最後20天他出馬幕後操盤

魏嘉賢以4000多票擊敗對手張美慧。（資料照，記者王峻祺攝）

2016-08-31  07:57

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮市長補選結束，國民黨候選人魏嘉賢以4000多票擊敗對手張美慧，周刊報導，獲勝關鍵是花蓮縣長傅崐萁在最後20天幕後操盤！

《周刊王》報導，傅崐萁在這次選舉沒有公開替魏嘉賢站台，反而讓妻子徐榛蔚去替魏嘉賢輔選，但傅崐萁在最後關鍵的20天決定出手救魏嘉賢。據悉，最大原因是傅提出許多建設案都被新政府打回票，最後傅崐萁才決定動員當地縣長派的力量，與國民黨花蓮縣黨部主委張逸華合作。

報導指出，傅崐萁這次如此低調，原來是因為他與已故花蓮市長田智宣是舊識，為了給過世的田智宣一個尊重，他堅持三不原則不在魏的競選陣營掛名主委、不造勢站台、不掃街拉票，而由妻子徐榛蔚出面輔選魏嘉賢。

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  • 傅崐萁在最後關鍵的20天決定出手救魏嘉賢。（資料照）

    傅崐萁在最後關鍵的20天決定出手救魏嘉賢。（資料照）

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標題：魏嘉賢獲勝關鍵曝光... 最後20天他出馬幕後操盤


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