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檢調查浩鼎案 週刊爆：副總統陳建仁曾作證

日前浩鼎案掀起國內政治風暴，有週刊報導指出，檢調為了深入瞭解案情，還傳訊副總統陳建仁作證。（資料照，記者陳志曲攝）

2016-08-31  07:00

〔即時新聞／綜合報導〕日前浩鼎案掀起國內政治風暴，前中研院院長翁啟惠涉嫌貪污罪。有週刊報導，近來檢調在翁啟惠的電腦內發現上萬封電子郵件，其中有翁啟惠與浩鼎董事長張念慈通信，經破解後確認為貪污鐵證，且為了深入瞭解案情，檢調單位還傳訊副總統陳建仁作證。

據《壹週刊》報導，翁啟惠曾在電郵中要求張念慈捐獻30萬美金，好讓他在美國的實驗室能繼續維持下去，張念慈可能為了不得罪翁啟惠所以答應，正好成了貪汙罪的鐵證。另外，士林地檢署在5月20日蔡英文及陳建仁就任正副總統後，突然以證人身份傳訊陳建仁。

檢察官之所以傳訊陳建仁，是因去年8月28日，浩鼎曾邀請5位在醫學重量級人士參加會議，當時還是中央研究院副院長的陳建仁就是其中一位，會議重點在因應抗癌新藥OB-822臨床實驗不如預期，開會後決定改變新藥的臨床判讀方式，同時對外宣布提前解盲及研究數據，希望能挽回新藥研發成功的機會。

報導也提到，浩鼎董事長張念慈回應，他從未以口頭或書信方式向翁啟惠承諾贈予150萬浩鼎股票的事，30萬美金的捐贈 則是浩鼎母公司跟翁任職的實驗室合作，與個人交情或承諾無關。

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  • 日前浩鼎案掀起國內政治風暴，前中研院院長翁啟惠涉嫌貪污罪。（資料照，記者羅沛德攝）

    日前浩鼎案掀起國內政治風暴，前中研院院長翁啟惠涉嫌貪污罪。（資料照，記者羅沛德攝）

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