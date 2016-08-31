2子弟兵爭高雄市長 傳謝長廷屬意...
2016-08-31 07:17
民進黨立委管碧玲（左）、趙天麟（右）皆有意角逐高雄市長。（資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕2018年縣市長選舉僅剩2年的時間，民進黨高雄市長人選備受矚目，民進黨「謝系」大將立委趙天麟、管碧玲都有意參選，知情人士透露，謝長廷比較屬意管碧玲出來選，讓趙天麟相當不滿。
《周刊王》報導，今年8月初立法院長蘇嘉全帶著23名立委赴日訪問，同時間高雄市議會也組了赴日團參訪，2團中有8名謝長廷的子弟兵抽空去找謝長廷，希望謝能解決趙天麟、管碧玲的高雄市長提名之爭，讓這件事盡快落幕。
後來在一次的晚宴中，謝長廷的重要親信幕僚林耀文也有參加，他逐桌敬酒時不知道是有意還無意地透露謝長廷對趙天麟有所保留，也不止一次放出消息指「謝長廷已決定由管碧玲角逐高雄市長！」不過這卻也讓趙天麟相當不滿。
高雄重量級人士透露，趙天麟問政、服務好，但就是資歷淺。林耀文坦言有隨著高雄市議會團飛到日本，在日本與管碧玲、趙天麟、姚文智等人也有相約喝咖啡，不過都只是聊近況，並沒有談到高雄人選一事。林耀文強調，他絕對沒有在晚宴中說謝長廷對趙天麟有所保留。趙天麟則對此回應，強調最近有諸多放話，是有心人士想操弄選舉，他本人不予置評。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 雄檢破大型賭場 赫見高市重量級議員在場
- 樂陞散戶搶上賊車 有人慘套4400萬
- 首例! 5歲童染腸病毒D68型 出現肢體麻痺
- 台中市治安滿意度74％ 創新高
- 吳澧培 痛批林全用人不當
- 伊斯蘭國發言人 在敘利亞被擊斃
- 中信台灣夢計畫 助七美學童圓夢
- 中職運彩1680 一起看棒球一路發（8/30賽果）
- 女兒找不到媽媽 警視訊越洋報平安
- 女子樹林鬧區墜樓亡 警不排除男友推下樓
- 東石漁港疑小轎車衝入海中 消防人員搜救中
- 陳妤飄MAN味 床戰女上男下
- 〈幸福補習班〉太自戀 活該你單身
- 愛犬才剛惹禍 換成女星小心眼
- 【洛杉磯傳真】 王丹／校園抗議是進步的標誌
- 大學生性侵國中女 逼找同學陪睡
- 關西自來水管破裂 挨批處理慢
- 假和尚真詐財 誆婦嬰靈纏身
- 逆向撞車 跳上友人貨車急逃
- 〈旅遊的滋味〉迪南流洩薩克斯風樂音
- 當選無效案二審 台東縣議員李建智逆轉勝
- 提早入秋? 太興村萬鷺朝鳳壯觀
- 破爛球鞋賣1萬9 美精品店挨轟消費窮人
- 未落實洗錢防制 旺旺友聯遭罰480萬
- 愛得濃烈 裘莉自爆對50歲小布更...
- 果農拾金不昧 警察救回尋短婦
- 蔡總統：明年食安預算增5成
- 林孝信回鍋接任國產董事長
- 老大落漆！KTV撂人帶槍 反被打成重傷
- 武陵高二生 錄取奧地利格拉茲音樂大學
- 獨董有來頭 樂陞話題不斷
- 百年戶政展 來看身分證演進
- 介入兆豐案惹議 彭淮南：受金管會之託
- 受助展望會 單親少女志當社工師
- 上校Colonel譯成「科洛內爾」 中國官媒錯了16年
- 平秀琳深喉嚨慶週年 洪荒之力拚政經
- 自由廣場》不是罰了57億就沒事 談兆豐銀的後續挑戰
- 新建國市場普度法會 祈搬遷順利
- 養台灣八哥還剪翅 違野保法將開罰
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Ma accuses Clara Chou of ‘groundless slander’
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：2子弟兵爭高雄市長 傳謝長廷屬意...
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分