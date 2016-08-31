2子弟兵爭高雄市長 傳謝長廷屬意...

民進黨立委管碧玲（左）、趙天麟（右）皆有意角逐高雄市長。（資料照）

2016-08-31 07:17

〔即時新聞／綜合報導〕2018年縣市長選舉僅剩2年的時間，民進黨高雄市長人選備受矚目，民進黨「謝系」大將立委趙天麟、管碧玲都有意參選，知情人士透露，謝長廷比較屬意管碧玲出來選，讓趙天麟相當不滿。

《周刊王》報導，今年8月初立法院長蘇嘉全帶著23名立委赴日訪問，同時間高雄市議會也組了赴日團參訪，2團中有8名謝長廷的子弟兵抽空去找謝長廷，希望謝能解決趙天麟、管碧玲的高雄市長提名之爭，讓這件事盡快落幕。

後來在一次的晚宴中，謝長廷的重要親信幕僚林耀文也有參加，他逐桌敬酒時不知道是有意還無意地透露謝長廷對趙天麟有所保留，也不止一次放出消息指「謝長廷已決定由管碧玲角逐高雄市長！」不過這卻也讓趙天麟相當不滿。

高雄重量級人士透露，趙天麟問政、服務好，但就是資歷淺。林耀文坦言有隨著高雄市議會團飛到日本，在日本與管碧玲、趙天麟、姚文智等人也有相約喝咖啡，不過都只是聊近況，並沒有談到高雄人選一事。林耀文強調，他絕對沒有在晚宴中說謝長廷對趙天麟有所保留。趙天麟則對此回應，強調最近有諸多放話，是有心人士想操弄選舉，他本人不予置評。