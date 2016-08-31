南市議長補選 誰會出線…
2016-08-31 01:58
民進黨議員賴美惠（左1）被民進黨團推舉參加議長補選呼聲高。（記者洪瑞琴攝）
〔記者洪瑞琴／台南報導〕原南市議長李全教議員當選無效民事官司二審定讞，牽動未來議長補選，目前前議長賴美惠呼聲較高，但國民黨團有意與無黨結盟，在野合作推出人選，或是策動「不補選」，將召開黨團會議後，再對外說明。
賴美惠表示，尊重民進黨團共識決定，若受推舉參選議長，她將會全力以赴，不負所託。
如果朝野議員策動「不補選」，將由副議長郭信良繼續代理議長，就有民進黨議員私下認為，補選可能再造成黨內意見「撕裂」，郭才是朝野最大公約數；民進黨議員唐碧娥則表示，議長補選是民主常態，不補選非常態，尤其台南將是第一個地方制度法修正後採記名投票，立下民主典範。
議會民進黨團總召林宜瑾說，一定要進行補選，將會先進行徵求黨內有意參選者的意願，人選會由黨團大會共識決定。
而民進黨議員林宜瑾、邱莉莉被外界點名也是議長人選，兩人都表示「不要害我」。無黨籍議員方面，則有曾順良、郭秀珠亦被外界點名可能被在野勢力推舉參選。
由於南市議會現有55席，民進黨團23席，加上台聯議員與無黨籍的原住民議員，可運作成員25席，未來再由民進黨王峻潭遞補該選區議員，民進黨團掌握26席，而國民黨15席加其他無黨議員，在野勢力29席，還是勝過民進黨團，其中就包括5位遭開除黨籍的原民進黨議員，這5位議員選擇動向，及無黨議員扮演「關鍵少數」，皆令人關注。
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