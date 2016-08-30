李全教議長沒了 辦公室低調打包
2016-08-30 23:16
〔記者洪瑞琴／台南報導〕前台南市議長李全教當選無效官司定讞，議長與議員資格都失去，今日法院宣判確定後，他派人到議長辦公室打包物品，議會工作人員也低調協助整理。
李全教從政之路波折迭起，最初從政是以國民黨不分區立委當選，競選連任原南縣2屆立委，但後來角逐台南縣長、爭取首屆直轄市長國民黨黨內初選均不如人意，2012年參選南關線立委依然失利。
不過，他一直在地方保持良好互動，政商經營有成，這次選擇玉井小選區競選議員，鴨子划水多年，好不容易東山再起，並拿下議長寶座，可是仍擺脫不了「金錢選舉」爭議，讓政壇人士不勝唏噓。
未來是否淡出政壇，他暫保沈靜，低調以對「感謝大家的鼓勵，我會很堅強 」。
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