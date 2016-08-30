兆豐遭疑黨庫通國庫？ 曹長青稱這個人是鑰匙…

獨立評論員曹長青表示外界都在懷疑兆豐銀行可能幫國民黨洗錢，其實有一個人物是鑰匙，那個人就是國民黨中常委劉大貝（中）。（資料照，記者張嘉明攝）

2016-08-30 23:08

〔即時新聞／綜合報導〕在今（30）日的政論節目「政經看民視」中，獨立評論員曹長青表示外界都在懷疑兆豐銀行可能幫國民黨洗錢，其實有一個人物是鑰匙，那個人就是國民黨中常委劉大貝。

曹長青表示，劉大貝這個人一人身兼四職，他是國民黨中常委，也任兆豐銀行董事，還是管黨產的國民黨資產管理委員會主任秘書，更曾是兆豐證券董事長，四個職務中兩個是國民黨，兩個是兆豐，這不就是黨庫通國庫了嗎？

曹長青強調，這些國有銀行已經成為妖怪，非常有可能是國民黨洗錢的渠道，如果這八大國有銀行不私有化、不民營化、不走向市場經濟，就算今天民進黨執政了，派了新的董事長，還是會出問題，還是會變成徐光曦、蔡友才，變成涉嫌犯罪份子。