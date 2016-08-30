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西班牙遇洗劫 前立委賴坤成：狼狽而歸

2016-08-30  21:45

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨前立委賴坤成今（30）日透過臉書表示，日前他到西班牙旅行，最後一天在巴塞隆納被「洗劫」，除了現金損失外，2隻手機都被摸走，讓他感嘆自己是「狼狽而歸」。

賴坤成表示，最後一天的行程在巴塞隆納，趁著登機前把握機會到奧林匹克運動園區參觀拍照，沒想到2隻手機被人摸走，連皮夾僅存的一些歐元、美金、日幣、台幣也空空如也。

他說，最讓人百思不得其解的是，皮夾明明都在後褲袋，證件也都在，內裡被割開了，他卻一點感覺都沒有，「還好是最後一天了，錢剩不多，被扒走的HTC也故障了，扒仔大概也無法使用。」

他還說，去當地警局報案時，大約有10組不同國家的人被搶或被扒，每個都罵聲連連，他呼籲大家：「出國還是要小心點」。

賴坤成的朋友得知消息後紛紛在底下留言，「還好人沒被劫走」、「散財童子」、「腦袋和雙腳留著利用即可」、「人平安就好」。

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  • 前立委賴坤成表示，自己到西班牙旅遊，沒想到最後一天在巴塞隆納遇到扒手，摸走他2隻手機和身上所有的現金。（資料照，記者黃明堂攝）

    前立委賴坤成表示，自己到西班牙旅遊，沒想到最後一天在巴塞隆納遇到扒手，摸走他2隻手機和身上所有的現金。（資料照，記者黃明堂攝）

  • 前立委賴坤成日前到西班牙旅遊遭洗劫。圖為蕭美琴在花蓮蹲點成功當選時，賴坤成履行選前承諾「做狗爬」。（資料照，記者花孟璟攝）

    前立委賴坤成日前到西班牙旅遊遭洗劫。圖為蕭美琴在花蓮蹲點成功當選時，賴坤成履行選前承諾「做狗爬」。（資料照，記者花孟璟攝）

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