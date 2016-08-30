早上被蔻蔻姐怒視 黃暐瀚的感覺是...
2016-08-30 21:43
〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九控告資深媒體人周玉蔻加重誹謗，高等法院二審今開庭，庭訊後蔻蔻姐受訪時，被同為名嘴的電視記者黃暐瀚提問，對馬英九的控訴有何回應，卻慘遭蔻蔻姐斜眼回嗆。對此，黃暐瀚晚間表示，會對蔻蔻姐提問是自己的責任，換成任何記者都是一樣。
黃暐瀚晚間在臉書上指出，從事新聞工作這麼多年，一直堅持著「新聞記者的工作是採訪新聞，而不是成為新聞事件的本身」，自己會向周玉蔻提問，是因馬英九在法庭上，提出4點聲明，並當著審判長還有一群記者面前指控周玉蔻「靠著汙衊人上通告賺一百萬」，並非自己腦補的。
黃暐瀚說，這樣的新聞素材，媒體當然會報導，「我對她提出這個問題，是我的責任，」換成任何記者都是一樣，但回不回答則是當事人的權利，不管得到的答案是什麼，「我都只能觀察、紀錄，並冷眼旁觀這一切」。
黃暐瀚也表示，下午很多媒體打來詢問，早上的「怒目事件」，是什麼狀況？簡單來說「新聞記者的工作是採訪，不是成為新聞事件的本身。對於採訪過程中，所有與採訪無關的事件，我都不會有情緒，專心做好採訪的工作就好」。黃暐瀚也說蔻蔻姐的個性一向比較嗆辣剛烈，她用她的「方式」回答，也算個人特色，這些過程，都是「記者的日常」，切莫大驚小怪了。
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