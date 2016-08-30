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前國安會副秘書長陳忠信 出任亞太基金會副董

2016-08-30  20:37

〔即時新聞／綜合報導〕新政府上任後，針對國安體系外圍智庫「亞太和平研究基金會」及「遠景基金會」特別重視，日前才選出民進黨前主席許信良擔任亞太基金會董事長，近日更特別安排前國安會副秘書長陳忠信出任副董事長。

根據《風傳媒》報導，陳忠信將出任「亞太和平研究基金會」副董事長，他受訪時表示，自己接下副董座的職位後，天天與許信良到基金會上班，非常投入新的工作。

此外，有黨內人士透露，陳忠信在民進黨在野時，對中國方面的議題就相當用功，幾乎可說是民進黨內對兩岸事務，經驗及人脈最多的人，連蔡英文都很敬重他，陳忠信被安排出任副董，對亞太未來和對岸的互動是重要的加分。

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  • 前國安會副秘書長陳忠信出任亞太基金會副董事長。（資料照，記者劉信德攝）

    前國安會副秘書長陳忠信出任亞太基金會副董事長。（資料照，記者劉信德攝）

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