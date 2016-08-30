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張志軍稱先認九二再談各表 綠委：打臉國民黨

2016-08-30  21:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國國台辦主任張志軍近日與台灣青年代表人士會面時，表示兩岸問題要先承認九二共識，各表的問題可以慢慢談，對此民進黨立委鄭運鵬表示，這不就打臉了國民黨的「一中各表」，根本還沒談嗎？

綜合媒體報導，張志軍表示兩岸交往絕對不能是「外交行為」，中國是根據自己的憲法來認知一中，雖然理解台灣會認為自己是中華民國，但只要承認九二共識，「各表的問題，都可以來談，要找機會把它講一講，如果都不談，永遠擱置也不好」。

對此鄭運鵬表示，張志軍這樣的說法，不就表示國民黨的「一個中國，各自表述」或「一中各表」，根本不是國民黨放在黨綱的「九二共識」！講好聽一點，還在談；講難聽一點，根本沒和國民黨談。

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  • 張志軍表示兩岸問題要先承認九二共識，各表的問題可以慢慢談，民進黨立委鄭運鵬表示，這不就打臉了國民黨的「一中各表」，根本還沒談嗎？（資料照，記者廖振輝攝）

    張志軍表示兩岸問題要先承認九二共識，各表的問題可以慢慢談，民進黨立委鄭運鵬表示，這不就打臉了國民黨的「一中各表」，根本還沒談嗎？（資料照，記者廖振輝攝）

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相關關鍵字： 九二共識 九二共識、一中各表 張志軍 鄭運鵬
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標題：張志軍稱先認九二再談各表 綠委：打臉國民黨


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