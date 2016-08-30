張志軍稱先認九二再談各表 綠委：打臉國民黨

2016-08-30 21:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國國台辦主任張志軍近日與台灣青年代表人士會面時，表示兩岸問題要先承認九二共識，各表的問題可以慢慢談，對此民進黨立委鄭運鵬表示，這不就打臉了國民黨的「一中各表」，根本還沒談嗎？

綜合媒體報導，張志軍表示兩岸交往絕對不能是「外交行為」，中國是根據自己的憲法來認知一中，雖然理解台灣會認為自己是中華民國，但只要承認九二共識，「各表的問題，都可以來談，要找機會把它講一講，如果都不談，永遠擱置也不好」。

對此鄭運鵬表示，張志軍這樣的說法，不就表示國民黨的「一個中國，各自表述」或「一中各表」，根本不是國民黨放在黨綱的「九二共識」！講好聽一點，還在談；講難聽一點，根本沒和國民黨談。