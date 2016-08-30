史上頭一遭！ 投縣議員提案將同僚送紀律委員會

南投縣議員曾振炎今天在議會臨時會，指陳昭煜議員在網路散布對他人身攻擊言論。（記者張協昇攝）

2016-08-30 19:34

［記者張協昇／南投報導］南投縣草屯鎮生活圈道路開闢配合款爭議案餘波盪漾！議員曾振炎今在議會臨時會指出，他因支持縣府立場，未料卻遭現任民進黨南投縣黨部主委的陳昭煜議員在網路散布「可憐的國民黨議員，巴結到這種程度，自甘墮落為縣長林明溱舉牌員」等言論的人身攻擊，提案要求議會將陳昭煜送紀律委員會懲戒。

而這也是南投縣議會史上頭一遭議員提案要將同僚送紀律委員會，讓議長何勝豐相當傷腦筋，他表示，送紀律委員會須由議員表決通過，他會先了解相關法令及進行協調。惟根據南投縣議會紀律委員會設置管理辦法規定，議員須在議場有妨礙秩序等行為才能送紀律委員會，在場外言論，並不符合送送紀律委員會規定。

草屯鎮富林路等三條生活圈道路開闢改善計畫，總工程經費近5億5000萬元，地方配合款2億8000多萬元，鎮公所不滿縣府只願負擔2700多萬元，槓上縣府。縣長林明溱在7月底召開記者會表達縣府道路開闢配合款經費有限，須顧及13鄉鎮市需求立場，當時曾振炎也拿寫著「地方建設要全面，不要獨厚草屯鎮」字眼的牌子站在林明溱旁邊，表達支持之意。

而今出席的多位國民黨及無黨籍議員也紛紛發言表示，南投以和建縣，問政應不分黨派，且每位議員都有自己的問政表現舞台，不應為為了個人的政黨私益，做此人身攻擊，傷害議會同仁感情，認為陳昭煜此風不可長，支持將他送紀律委員會；惟民進黨議員廖梓佑、張志銘則緩頰表示，希望議長先介入協調。

對此，陳昭煜表示，當初是因有黨員在LINE群組，質疑為何身為監督縣政府的民意代表會站在縣長身邊拿牌，他認為議員天職是監督縣政，不應淪為縣府傳聲筒，由於這是可受公評之事，才做了上述回應，惟事後也已向曾議員致歉。

民進黨南投縣黨部執行長曾琮愷則指出，身為民進黨縣黨部主委，本來就應為民眾或黨員發聲，議員要被送紀律委員會，也要是在議場發生的事情，在非公開的LINE群組討論公共事務議題，憑什麼送紀律委員會?

曾琮愷強調，如果國民黨議員要操作公共議題成為政治事件，民進黨絕對不會妥協，也譴責國民黨利用紀律委員會試圖模糊焦點。