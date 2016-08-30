史上頭一遭！ 投縣議員提案將同僚送紀律委員會
南投縣議員曾振炎今天在議會臨時會，指陳昭煜議員在網路散布對他人身攻擊言論。（記者張協昇攝）
［記者張協昇／南投報導］南投縣草屯鎮生活圈道路開闢配合款爭議案餘波盪漾！議員曾振炎今在議會臨時會指出，他因支持縣府立場，未料卻遭現任民進黨南投縣黨部主委的陳昭煜議員在網路散布「可憐的國民黨議員，巴結到這種程度，自甘墮落為縣長林明溱舉牌員」等言論的人身攻擊，提案要求議會將陳昭煜送紀律委員會懲戒。
而這也是南投縣議會史上頭一遭議員提案要將同僚送紀律委員會，讓議長何勝豐相當傷腦筋，他表示，送紀律委員會須由議員表決通過，他會先了解相關法令及進行協調。惟根據南投縣議會紀律委員會設置管理辦法規定，議員須在議場有妨礙秩序等行為才能送紀律委員會，在場外言論，並不符合送送紀律委員會規定。
草屯鎮富林路等三條生活圈道路開闢改善計畫，總工程經費近5億5000萬元，地方配合款2億8000多萬元，鎮公所不滿縣府只願負擔2700多萬元，槓上縣府。縣長林明溱在7月底召開記者會表達縣府道路開闢配合款經費有限，須顧及13鄉鎮市需求立場，當時曾振炎也拿寫著「地方建設要全面，不要獨厚草屯鎮」字眼的牌子站在林明溱旁邊，表達支持之意。
而今出席的多位國民黨及無黨籍議員也紛紛發言表示，南投以和建縣，問政應不分黨派，且每位議員都有自己的問政表現舞台，不應為為了個人的政黨私益，做此人身攻擊，傷害議會同仁感情，認為陳昭煜此風不可長，支持將他送紀律委員會；惟民進黨議員廖梓佑、張志銘則緩頰表示，希望議長先介入協調。
對此，陳昭煜表示，當初是因有黨員在LINE群組，質疑為何身為監督縣政府的民意代表會站在縣長身邊拿牌，他認為議員天職是監督縣政，不應淪為縣府傳聲筒，由於這是可受公評之事，才做了上述回應，惟事後也已向曾議員致歉。
民進黨南投縣黨部執行長曾琮愷則指出，身為民進黨縣黨部主委，本來就應為民眾或黨員發聲，議員要被送紀律委員會，也要是在議場發生的事情，在非公開的LINE群組討論公共事務議題，憑什麼送紀律委員會?
曾琮愷強調，如果國民黨議員要操作公共議題成為政治事件，民進黨絕對不會妥協，也譴責國民黨利用紀律委員會試圖模糊焦點。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 320萬年前人類始祖「露西」 死因揭曉竟是...
- 媒體人吳子嘉作證：馬團隊曾收頂新10億元政治獻金
- 巨乳像屁股？ 男性喜歡大ㄋㄟㄋㄟ的3個原因
- 吳亞馨曬度假照 親妹比基尼超搶鏡
- 中職》西武「統一獅日」 UniGirls爭光
- 小一大減19班 太平國小新生掛零
- 酒後替女友扛罪責 酒醒翻供：車不是我騎的
- 財部︰蔡判有罪就求償
- 小彬彬鬧婚變忽略前妻兒？ 臉書1個月沒更新網憂
- 350萬愛駒被撞安樂死 馬術好手不捨淚崩
- 買醉爽被襲胸 深田恭子：沒男人睡不著
- 專攻MEMS麥克風 工研院與富迪科技合組公司
- 7旬老婦墜樓 頭顱破裂身亡
- 世界盃資格賽》阿奎羅無緣出戰 阿根廷寄望梅西發揮
- 周杰倫臉書沒權限 偷婊「不會跟Darren一樣亂說話」
- 20世紀中葉核爆 科學家：地球進入「人類世」
- 默契百分百！陳妍希林心如同被粉絲「罵」了
- 自由廣場》由馬政府國防部長制定新戰略？
- 李連杰「心肌梗塞」遭賜死 不提告理由被讚爆
- 農場偷火雞 瞎掰抓精靈
- 斷手男撂人朝活蝦店開7槍 跑路400公里摩鐵落網
- 「百尺竿頭」收購案延期 樂陞董座：全力捍衛股東權益
- 大學變小學！ 崇華小學65生報到
- 中國學者稱「最快2021年武力解決台灣」
- 38歲士官長上吊自殺被國一兒發現 疑似有經濟壓力
- 台南雙春國小家長 舉布條換校長／全校11老師 8人離職、請調、休長假
- 扯！ 門前水溝臭快20年 民眾集體陳情
- 被探險家點名！陳意涵將挑戰荒野倒立
- 龍眼乾價漲一倍 內門龍鳳酥凍漲搶市
- 旅遊趁現在！歐美降幅大 日本紐澳微漲
- 抓寶、闖關玩遊戲 9646小一生入學
- 又見攜帶超量外幣 218萬台幣未申報
- 國會若不過TPP 白宮官員：美國重大受挫
- 在台灣該不該讓座很糾結？他分享德國經驗「不演內心戲」
- 美網》不敵莊佳容搭擋 謝淑薇遭直落二淘汰
- 怕怕！ 機師飛行前不休息 跑去歡唱還熬夜回臉書
- 澳門僑生虐殺流浪貓 陳皓揚遭台大退學
- 太嚇人了！北上回收廚餘桶 驚見男嬰屍體
- MLB》貝茲未滿24歲單季30轟 紅襪隊史第3人（影音）
- 「多喝水」員工撞車 竟是遭追殺轟頭
標題：史上頭一遭！ 投縣議員提案將同僚送紀律委員會
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email