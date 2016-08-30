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軍公教93大遊行 總統府：不同聲音是好事

2016-08-30  19:02

〔即時新聞／綜合報導〕軍公教團體將在9月3日上街舉行「年金遊行」，對此總統府發言人黃重諺今（30）日下午表示，非常歡迎不同的意見，社會上有不同聲音表達是好事，總統府尊重這樣的表達方式。

綜合媒體報導，蔡英文29日接見軍人之友社時，曾表示鼓勵9月3日穿軍服逛街，遭人質疑是否是在和遊行對抗，對此黃重諺表示沒有此事，軍人節的活動主要是要讓社會表達、感謝國軍保家衛國的敬意；而目前不少企業也響應，穿著軍服到他們店家消費可以享受優惠，這也是好事。

而林全內閣於30日核定將發放退休軍公教年終慰問金，被外界解讀為摸頭，對此黃重諺強調，人事總處已有解釋，預算早就核定，跟民間遊行無關。

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  • 軍公教團體將在9月3日上街舉行「年金遊行」，對此總統府發言人黃重諺表示歡迎不同的意見，社會上有不同聲音表達是好事。（資料照，記者張嘉明攝）

    軍公教團體將在9月3日上街舉行「年金遊行」，對此總統府發言人黃重諺表示歡迎不同的意見，社會上有不同聲音表達是好事。（資料照，記者張嘉明攝）

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