黃國昌看林全兆豐案記者會：不懂院長邏輯

2016-08-30 19:01

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長林全今（30）日下午針對兆豐案一事開記者會說明，而對此時代力量立委黃國昌表示，雖然對「徹底調查、沒有上限」一事表示贊同，但是針對「徐光曦去留」以及「求償」，他表示對院長的邏輯難以理解。

黃國昌在臉書上表示，林全說繼續任用徐光曦的理由是「他有處理澳洲分行違反洗錢規定的經驗」以及「目前為止無法確認是否真的有洗錢」的犯罪事實，但是黃國昌認為，這個說明完全沒有回答答案。

黃國昌說，徐光曦在2010-2013任總經理時，巴拿馬分行就出現違反洗錢規定的重大違規，而當時這位「有經驗」的徐總經理，處理得如何呢？而且與巴拿馬分行間存在大量疑似洗錢活動的紐約分行，同時期也出現相同的違規情節，這期間兆豐卻沒有稽查、沒有內控、更沒有矯正，這不都是在這位「有經驗」的徐總經理任內發生的嗎？

黃國昌強調，紐約分行持續違法，導致2016發生如此嚴重的後果，難道徐光曦總經理不該被究責嗎？這個究責，應該由徐光曦董事長進行嗎？當任內不斷出現海外分行違反洗錢防制規定而未採取有效作為已是客觀事實時，政府連「請徐光曦去職接受調查」這麼基本的要求都作不到嗎？明確表明「追償到底」的態度，很困難嗎？