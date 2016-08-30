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台東縣議員李建智當選無效之訴逆轉 保住議員職位

2016-08-30  18:41

［記者王秀亭／台東報導］縣議員李建智及台東市民代表張品澤，於103年五合一選舉被控包裹買票，同選區候選人向台東地方法院提當選無效之訴，一審判當選無效，李、張兩人不服上訴，高等法院花蓮分院改判兩人無效之訴逆轉，勝訴定讞，保住縣議員、市民代表職務。

李建智昨晚獲知後，在臉書留言「人在做、天在看」，並在家門口燃放鞭炮慶祝，坦言這段期間是笑罵由人，只能減少在公開場合露面。

2年前五合一選舉期間，檢警接獲線報，樁腳賴得茂以1票500元、3票1500元，幫里長候選人曾淑美、台東市民代表候選人張品澤及縣議員候選人李建智包裹買票，偵辦期間賴得茂坦承自己是曾淑美競選團隊，直接、間接受託幫李、張兩人買票事宜，但都是自掏腰包幫3人買票，檢察官調查後未對李、張及曾等3人提起公訴及當選無效之訴。

與李建智、張品澤同一選區的候選人則向台東地方法院提起當選無效之訴，一審的台東地方法院認為有4選民坦承拿到錢，雖檢察官未提公訴，卻不受民事訴訟約束，而判兩人當選無效，李、張以控告人未提出賄選證據，加上台東地檢署未起訴，而再上訴，高等法院花蓮分院29日下午宣判兩人勝訴。

李建智今天表示，台灣法治很奇怪，刑事不起訴，民事一審卻被判當選無效，為此事折磨了兩年，還好二審法官也認為自己是被冤枉的。

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  • 縣議員李建智當選無效之訴獲勝，繼續任台東縣議員。（記者王秀亭攝）

    縣議員李建智當選無效之訴獲勝，繼續任台東縣議員。（記者王秀亭攝）

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