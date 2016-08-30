接連出事是巧合？ 宜市38里已有4里長補選
2016-08-30 18:48
［記者游明金／宜蘭報導］宜蘭市有38個里，南門里長王紹龍因案被褫奪公權、負郭里長劉正田意外死亡，9月24日將辦理補選，競爭激烈；本屆里長迄今已4位出事補選，比例不低引起討論。里長聯誼會長林忠勝說，只是巧合，不要過多聯想。市長江聰淵指出，里長服務里民，也要顧好自己身體與健康。
宜蘭縣12個鄉鎮市有233個村里，本屆自民國103年12月25日就職，迄今有宜蘭市建軍里、孝廉里、頭城鎮大里里、五結鄉福興村及大同鄉茂安村等村里長，病故或因案辦理補選。而今，南門里長、負郭里長也接連出事，全縣7個要補選的村里長，宜市就占4個。
這個比例高嗎？對比宜蘭市上屆40個里（本屆整併變成38個），沒有任何一個里長補選，相較之下頗令人訝異。里長聯誼會長七張里長林忠勝說，生老病死是自然現象，只是剛好巧合罷了，有些里長年紀大了些且生病，不要想太多，至於王紹龍被褫奪公權有點「怪怪」的，應該不至於會這麼嚴重。
市長江聰淵說，市公所對里長每人每年編列1萬6000元健康檢查費，希望里長落實健檢，有些人忙就不去檢查，里長要顧好健康才能服務里民，至於南門里長王紹龍被控告誹謗競選對手，法院宣告褫奪公權3年，因此須解職補選。
江聰淵指出，南門里長補選有3人登記、負郭里有4人登記參選，競爭激烈，希望大家遵循民主制度，以理念與服務爭取里民認同，不要惡意攻擊與買票。
宜蘭縣選委會表示，依據地方制度法，自事實發生日起，所餘任期超過2年，3個月內要完成補選，之前5個村里已完成補選，南門與負郭里將於9月24日投票。
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