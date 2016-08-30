李全教當選無效定讞 藍黨部主委批司改

2016-08-30 17:56

〔記者王俊忠／台南報導〕針對李全教被判議員當選無效定讞，國民黨南市黨部主委莊占魁聲明重申，「尊重司法」是國民黨永遠不變的堅持，也呼籲民進黨以身作則尊重司法，因為司法只有黑白、沒有藍綠，任何一個政黨都不能為了「完全執政」，把司法當成政治工具，一再利用政治語言操弄司法議題，民進黨如此司法改革方式，讓人難以苟同！

莊占魁表示：現在民進黨已全面執政，應全力以赴推出好的政策，而不是再利用司法案件轉移國人目光，企圖掩飾執政無能，賴清德與民進黨別有用心，還是真心協助司法改革？相信社會大眾自有公評。再者，政黨間存在的是公平、合理、良性的競爭機制，而不是一再讓司法淪為打擊異已的工具。

莊占魁強調，國民黨支持反賄選決心不變，請民進黨勿再拿莫須有的假議題操作，如何讓司法真正成為人民權利的最後防線，是政治人物、也是政黨的責任，請民進黨和國民黨一起來努力，也奉勸民進黨多花點心在市政與市民身上，不要只會顧選票而找話題炒熱度。