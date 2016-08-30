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李全教當選無效 林宜瑾：議長依法補選

2016-08-30  17:29

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市議會前議長李全教當選無效定讞，台南市議會民進黨團總召林宜瑾表示，依照地方制度法，議長出缺當然要進行補選，民進黨團將以黨團大會方式產生人選，希望能在王峻潭遞補後，儘速召開臨時會或定期會依法進行補選，屆時台南也將成為全國第1個實施記名投票選舉議長的地方議會。

民進黨籍市議員林宜瑾、李退之、王錦德今天一同出席記者會，針對李全教當選無效確定，林宜瑾說，拖了1年8個月，才讓陽光照進市議會，遲來的正義，百感交集。3人均表示，李全教的議員賄選刑事部分，當初未起訴，如今民事判決當選無效，刑事發回重審，期待司法單位儘速審理，給市民及台灣民主一個交待。

林宜瑾表示，議長職位空缺希望能依法補選，讓市議會回到正常運作，呼籲內政部中選會依行政方式儘快處理王峻潭遞補作業。至於議長補選人選，黨團會透過民主方式，徵詢人選，再以黨團大會方式產生。

被詢問到個人意願，林宜瑾說。「我沒有意願。」

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  • 李全教當選無效確定，民進黨團總召林宜瑾（左3）表示將依法補選議長。（記者劉婉君攝）

    李全教當選無效確定，民進黨團總召林宜瑾（左3）表示將依法補選議長。（記者劉婉君攝）

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