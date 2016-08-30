中市府決算出爐！ 藍黨團轟：澎風水蛙割無肉

2016-08-30 18:06

〔記者黃鐘山／台中報導〕審計部台中市審計處公布去年度市府總決算報告，市議會國民黨團30日藉此祭旗，砲轟市長林佳龍債台高築、濫用預算、行政效率低落、交通越改越亂等10大缺失，直斥龍團隊「澎風水蛙割無肉」，應向市民道歉；市府逐一反駁，強調持續開源節流，各項施政符合規定。

市議會國民黨團召開記者會指出，台中市審計處104年中市總決算審核報告，點出林佳龍執政1年的10大壞事。市府去年負債增加近百億，卻有錢辦不了事，預算保留一大堆。

他們又說，審計處列管的38項重大建設執行率竟然只有21%，還敢自稱行動市府，林市長的嘴砲能力比行動力還強；而第二預備金雖然快用完，卻又保留不少，部分甚至全數辦理註銷，市長小金庫運用浮濫。

與會議員指出，1億餘元的交安相關經費、8億元的路平專案，花大錢效果不如預期，中市平均每10分鐘就發生一起車禍，還惡意終止前朝的重大建設台灣塔、BRT等，數位營運中心花錢比台灣塔更多，林佳龍因政治因素惡搞，讓先期投資全數泡湯，「澎風水蛙割無肉」，應向市民道歉。

市府回應，去年調整不該支出的項目，避免浪費，省下124億元，舉債降低為86億元，至今年7月底止，台中市平均每人負擔債務為六都第2低。至於第二預備金使用，也都依相關規定辦理。

市府說，建設局於各區受損嚴重道路進行路平專案，56.3%民眾滿意；六都汽機車數和土地面積、交通事故定義皆不同，如以發生數進行比較，是統計上的錯誤。但交通局已成立易肇事地點改善平台，透過大數據分析及運研所協助來進行改善措施。

至於BRT，「白海豚車站」公車專用道繼續使用未拆除，其他相關設備也都進行妥善運用；台灣塔80億預算，市府規劃數位營運中心取代，預算76億元，並未超過預算。市府強調，持續開源節流，各項施政符合規定穩定推動中。