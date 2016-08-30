中市府追加減預算 朝野議員看法不一

2016-08-30 17:44

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府今年度總預算第2次追加（減）預算案編列27億2900多萬元，將送市議會審查。不過朝野議員看法兩極，綠營議員給予肯定，認為追加預算均屬重要且急迫事項，攸關民眾權益；藍營議員則批評，市府預算編列浮濫，只在意增加「民眾滿意度」、拚連任。

市府這次追加（減）預算案編列27億2970萬2千元，歲入追加15億3995萬3千元，歲入歲出差短11億8974萬9千元，將以賒借收入彌平。市議會預訂9月12日至21日，召開第6次臨時會審議。

綠營議員邱素貞、曾朝榮、翁美春表示，市政建設有其延續性，民眾盼望見到的是台中市的突飛猛進，否則無法向選民交待。市長林佳龍除了進行各項除弊行動外，將急迫重要政策提列預算追加，就是要落實他提出的興利方案，逐步兌現對市民的承諾，是負責任的做法。

他們強調，市府辦理追加預算，可以讓政策順利推動，這次追加減預算都投資在市民身上，攸關民眾權益與地方建設至鉅，屬重要且急迫事項，希望市府好好運用預算，將「每分錢都應用在刀口上！」市府各局處也應與市議會充分溝通，全力爭取議員支持，讓台中的發展越來越好。

但藍營議員黃馨慧不以為然說，市府第2次追加減預算27億，從預算面，台中市重大建設執行率才21%，顯示林市長根本不重視市政建設，卻積極追加預算800萬元，將「10公里免費公車」延伸到外縣市做「善事」，預算編列浮濫。

就政策面，市府今年「青年就業輔導」預算不到1億，「老人假牙」補助已編列10.5億，現又追加2.5億，灑錢政策最後還是「羊毛出在羊身上」。林市長把人民的納稅錢，透過公益活動的包裝，巧妙的轉換成政治資本。其實動機只有1個，就是增加「民眾滿意度」、拚連任。