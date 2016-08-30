將遞補市議員 王峻潭：遲來正義、無法開心

2016-08-30 17:00

〔記者劉婉君／台南報導〕台南高分院判決台南市議會議員李全教當選無效，將由同選區的民進黨籍王峻潭遞補，王峻潭下午與台南市長賴清德一同出席記者會，支持者也到場向他道賀。他說，慢慢等，等了1年8個月，「遲來的正義，怎麼高興得起來？」

王峻潭說，過去1年8個月來，他雖然以1300多票選輸李全教，但還有1萬多人支持他，所以他的服務處一直沒有關門，仍然繼續服務選民，未來會配合黨團和市府，讓整個台南市的市政可以推動得更好。