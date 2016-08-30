徐光曦升官惹議 林全：事件前就請他當董事長

兆豐金現任董事長徐光曦。（資料照，記者黃耀徵攝）

2016-08-30 17:05

〔即時新聞／綜合報導〕針對兆豐銀涉洗錢案，行政院長林全今天召開記者會說明行政院立場。針對外界抨擊原任兆豐金總經理的徐光曦，在事件爆發後反而升任董事長，根本是「自己人查自己人」。林全對此澄清表示，將徐升職的人事案，是在事件爆發前就開始運作。

林全今天強調，對兆豐銀涉洗錢的調查，是由金管會、法務部等相關單位多元進行，沒有自己人查自己人的疑慮。他指出，徐光曦目前的主要任務，是向美國、巴拿馬的金融監理機構說明報告，等這些危機處理告一段落，「相關人員的處分2-3個禮拜內做出處置」。

林全指出，在兆豐銀紐約分行遭裁罰的事件爆發前，政院就已經問過徐光曦擔任董事長的意願，而徐也表示同意。此外，兆豐銀是否真有洗錢尚未確認，只是有未申報的可疑帳戶，因此只是分行的申報有問題，徐在行政督導層面的責任「還好」，不會不適任董事長。

相關影音