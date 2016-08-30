| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
車商大手筆促銷 把握這次機會！
 首頁 > 政治

李全教議員當選無效 國民黨團質疑蔡英文介入司法

2016-08-30  16:54

〔記者洪瑞琴／台南報導〕對於李全教當選無效定讞，南市議會國民黨團表示尊重「司法判決」，但也質疑台灣司法、檢調系統受到民進黨政治操控。

國民黨團質疑指出，總統蔡英文於今年1月21日在台南公開謝票時，就說：「李全教當選無效」就已斷然二審判決必然結果，以總統身分為全案作「判決指導」，而且宣布要司法改革，並公開要擔任『總統府司法改革國是會議籌備委員會』召集人，很明顯要以總統身分介入司法並圖謀政黨私利。

至於南市議長補選，將是地制法修改後第1個縣市採記名投票，國民黨團書記長蔡育輝表示，尊重立法條令，但他也直嗆市長賴清德勿以行政強勢介入議長補選。

對於是否推出國民黨議長人選，蔡育輝表示，由於依南市議會組織自治條例第15條規定，並未明訂多久時間內補選，主張不補選由代理議長續代，或尋求在野黨合作共推人選角逐，都是不排除選項之一，將會在明天黨團決定後對外公布。

相關影音

廣告
  • 南市議會國民黨團嗆民進黨介入「司法判決」。（記者洪瑞琴攝）

    南市議會國民黨團嗆民進黨介入「司法判決」。（記者洪瑞琴攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 李全教 當選無效 賄選
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧味噌雞胸肉
油梨酪絲
夏天如何保存蔬果
牙膏也是清潔法寶？
轉寄

標題：李全教議員當選無效 國民黨團質疑蔡英文介入司法


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月30日‧星期二‧丙申年七月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.