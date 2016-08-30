李全教議員當選無效 國民黨團質疑蔡英文介入司法

2016-08-30 16:54

〔記者洪瑞琴／台南報導〕對於李全教當選無效定讞，南市議會國民黨團表示尊重「司法判決」，但也質疑台灣司法、檢調系統受到民進黨政治操控。

國民黨團質疑指出，總統蔡英文於今年1月21日在台南公開謝票時，就說：「李全教當選無效」就已斷然二審判決必然結果，以總統身分為全案作「判決指導」，而且宣布要司法改革，並公開要擔任『總統府司法改革國是會議籌備委員會』召集人，很明顯要以總統身分介入司法並圖謀政黨私利。

至於南市議長補選，將是地制法修改後第1個縣市採記名投票，國民黨團書記長蔡育輝表示，尊重立法條令，但他也直嗆市長賴清德勿以行政強勢介入議長補選。

對於是否推出國民黨議長人選，蔡育輝表示，由於依南市議會組織自治條例第15條規定，並未明訂多久時間內補選，主張不補選由代理議長續代，或尋求在野黨合作共推人選角逐，都是不排除選項之一，將會在明天黨團決定後對外公布。

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