兆豐涉洗錢案 林全：成立督導小組、釐清責任歸屬

2016-08-30 16:36

〔即時新聞／綜合報導〕兆豐金控旗下兆豐銀紐約分行因洗錢疑雲日前被美國重罰57億元，行政院長林全今日下午4時出面說明兆豐案相關問題！

林全說，對於這件事件，行政院會在最短時間內，會要求法務部、金管會盡速釐清事實，並要求金管會釐清責任歸屬、「沒有上限」。

此外，林全表示，政院會成立督導小組，督導法務部、金管會調查、進度等，該小組將由副院長林錫耀主持，就各界疑問疑慮，會經過整理討論，交給法務部、金管會做調查、釐清。

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