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上尉軍官不明原因嘔吐 送醫搶救未脫險

2016-08-30  16:21

〔記者李容萍／桃園報導〕陸軍司令部戰訓處動員組林姓上尉（34歲），今天凌晨於桃園市龍潭營區的寢室因不明原因嘔吐到地，經同袍發現後送往國軍桃園總醫院急救，林男到院前已無生命跡象，經搶救後恢復心跳，不過，迄下午仍在加護病房插管持續搶救中，尚未脫險。

林男嘔吐的原因，究竟是自殺或是身體有狀況？陸軍內部還在調查原因中，而林男的母親和妻子接獲通知清晨已從高雄北上桃園的醫院探視，希望他能夠度過此一生死難闗。

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