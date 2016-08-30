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李全教當選無效 賴清德：邪不勝正

台南市長賴清德表示，李全教當選無效確定，證明黑金改革成功。（記者劉婉君攝）

2016-08-30  16:16

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市議會前議長李全教因賄選案，台南高分院下午二審判決李全教當選無效定讞，市長賴清德表示，證明邪不勝正，也代表近2年來，李全教擾亂台南的鬧劇終於劃下句點，期盼府會攜手，重新出發，為台南打拚。李全教議員賄選部分，台南高分院已發回要求繼續偵辦，希望檢方也能在最短時間內，釐清事實，讓犯罪者得到應有的制裁。

賴清德說，李全教是台灣地方自治史上，第1個涉及議員及議長雙重賄選，且都遭判重刑的個案，今天的判決證明，這種人為達目標，不擇手段，最後自食惡果，此民主事件，值得從政者警惕，希望這個負面教材不但是空前，也是絕後，判決代表黑金改革成功。

賴清德表示，對於判決結果，他的內心平靜且堅定，因為他信仰民主，民主制度雖然不盡完美，才會出現這種事件，但還是有能力可以解決問題。

該案審理過程中，他雖然被黑金批評攻擊，但「德不孤，必有鄰。」他從來沒有困擾、洩氣，而民眾支持改革，甚至立法院為此通過地制法修正案，將正副議長選舉改成具名投票，也讓他更堅定這個理念。

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  • 台南市長賴清德表示，李全教當選無效確定，證明黑金改革成功。（記者劉婉君攝）

    台南市長賴清德表示，李全教當選無效確定，證明黑金改革成功。（記者劉婉君攝）

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