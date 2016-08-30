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馬英九牢記「被汙衊次數」 王丹酸他數學真好

2016-08-30  16:47

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九自訴名嘴周玉蔻加重誹謗案，馬英九上午11點親自到高等法院出庭，直言周玉蔻在各媒體污衊他圖利頂新，次數多達150次。不過馬英九把周玉蔻的「汙衊次數」記得清清楚楚，卻讓民運人士王丹十分訝異。

馬英九表示自己任公職30餘年，但周玉蔻從前年12月22日開始在各媒體說他收取頂新2億元政治獻金，次數多達150次，賺取通告費100萬元以上，直到8月2日開庭結束後，還是繼續上媒體污衊，馬英九直言：「這不算惡意，什麼是惡意？」王丹見狀則是諷刺地說：「天啊數字如此精準，原來馬老一次一次都算在心中啊。數學也太好了吧（嫉妒！）」

馬英九將「汙衊次數」記得清清楚楚，這也引起許多網友討論，紛紛語出諷刺：「數學大師，連默哀都能讀秒的男人，不愧是9.2心中不可撼動的真神。」「超記恨耶ww」「不愧是每個月存的錢比月薪還高的男人～」「斤斤計較的總統級典範。」

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  • 馬英九今直言周玉蔻在各媒體污衊他圖利頂新，次數多達150次。（記者羅沛德攝）

    馬英九今直言周玉蔻在各媒體污衊他圖利頂新，次數多達150次。（記者羅沛德攝）

  • 王丹眼見馬英九牢記「被汙衊次數」，諷刺地說：「天啊數字如此精準，原來馬老一次一次都算在心中啊。」（資料照，記者簡榮豐攝）

    王丹眼見馬英九牢記「被汙衊次數」，諷刺地說：「天啊數字如此精準，原來馬老一次一次都算在心中啊。」（資料照，記者簡榮豐攝）

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