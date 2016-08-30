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李全教當選無效定讞 徐永明：國民黨應早料到有今天

2016-08-30  16:46

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨籍台南市議長李全教當選無效民事官司，今天（30日）下午二審宣判，確定當選無效，李全教喪失議員職務。對此，時代力量立委徐永明也在臉書發文評論。

徐永明提到，國民黨主席洪秀柱曾在今年1月大讚李全教是人才，他酸道：「要不要出面說清楚李全教是哪種人才呢？」、「洪秀柱推銷的是什麼人才？」。徐指出，國民黨平時以高道德檢驗他黨黨員，並無限上綱至他黨黨主席。他諷刺說，現在李全教當選無效案定讞，國民黨的標準更應一致。

李全教喪失台南市議長資格後，緊接而來的就是議長補選，徐永明慶幸道，國會上會期已成功修改地制法，讓正副議長選舉改為記名投票。徐也提到，當初國民黨還以「怕被黑道騷擾」為由，多次阻礙修法。

對於未來議長補選，徐永明認為，國民黨應該早預料到有今天，想要用故技來影響接下來的補選，若沒有根本從制度改革，李全教這樣的「人才」還會出現。

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  • 李全教案二審確定當選無效，李全教喪失台南市議長、議員資格。（資料照，記者蔡文居攝）

    李全教案二審確定當選無效，李全教喪失台南市議長、議員資格。（資料照，記者蔡文居攝）

  • 徐永明臉書全文。（圖擷自徐永明臉書）

    徐永明臉書全文。（圖擷自徐永明臉書）

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相關關鍵字： 台南市議會 國民黨 徐永明 李全教 李全教議長賄選案
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