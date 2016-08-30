李全教當選無效定讞 徐永明：國民黨應早料到有今天

2016-08-30 16:46

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨籍台南市議長李全教當選無效民事官司，今天（30日）下午二審宣判，確定當選無效，李全教喪失議員職務。對此，時代力量立委徐永明也在臉書發文評論。

徐永明提到，國民黨主席洪秀柱曾在今年1月大讚李全教是人才，他酸道：「要不要出面說清楚李全教是哪種人才呢？」、「洪秀柱推銷的是什麼人才？」。徐指出，國民黨平時以高道德檢驗他黨黨員，並無限上綱至他黨黨主席。他諷刺說，現在李全教當選無效案定讞，國民黨的標準更應一致。

李全教喪失台南市議長資格後，緊接而來的就是議長補選，徐永明慶幸道，國會上會期已成功修改地制法，讓正副議長選舉改為記名投票。徐也提到，當初國民黨還以「怕被黑道騷擾」為由，多次阻礙修法。

對於未來議長補選，徐永明認為，國民黨應該早預料到有今天，想要用故技來影響接下來的補選，若沒有根本從制度改革，李全教這樣的「人才」還會出現。