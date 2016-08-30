前資政吳澧培：林全團隊是雜牌軍

2016-08-30 16:32

〔記者蘇芳禾／台北報導〕前總統府資政吳澧培今天下午受訪表示，行政院長林全的團隊是「雜牌軍」，林全自己沒團隊，閣員中有一些是他自己班底，有一些是民進黨不得不塞幾個人，「他是雜牌軍，林全沒辦法指揮，或是做團隊總指揮。」

吳澧培上午接受電台訪問時表示，行政院長林全絕對用不得、絕對要下台，不下台總統英文沒有明天；他也批評蔡總統任用的完全是前朝的人，是「請鬼拿藥單」，用人錯誤就不會有改革。下午加碼報料現任外交部長李大維以前在陳水扁任內，「什麼事都不做」。

吳澧培下午受訪說，過去就任一百天來，小英好像完全信任林全，外交部長、國防部長、陸委會主委都是國安團隊，這三位跟蔡英文理念應該不合，因為小英主張「維持現狀」，這三位都是一中原則和兩岸九二共識，若理念不合，怎麼期待他們為你打拚？

在經濟方面，吳澧培說，馬英九如果經濟有弄好，用馬時代的人還說得過去，「但馬英九經濟搞得多差勁，大家都知道！你還用陳添枝、鄧振中這些馬英九的人。」兆豐金董事長（徐光曦）做過兆豐總經理，出問題時徐光曦就是總經理，還敢任用徐光曦？

吳澧培認為，不能因為要做全民的總統，所以好像分贓一樣，民進黨分幾個、國民黨分幾個、親民黨分幾個，「你們搞錯了！你要執行你的理念！」

被問到是否因為外交部長李大維的人事案，而與姪子國安會秘書長吳釗燮不講話？吳澧培說，三個國安相關人員其中李大維他最感冒，他也爆料，陳水扁時代，每次參加美國祈禱早餐會，李大維都不講話，「從頭到尾沒有為國家講話，只是陪」。陳水扁說要廢國統會，還有中國要弄反分裂國家法的時候，李大維都沒講話。

被問到檯面上誰可以取代林全，吳澧培說，「我不能指名說誰，若指名我自己，他會說我老又笨，我相信有能力的中生代都可以，隨便過去做過行政院長的人，至少沒人比林全差。」

吳澧培說，小英遇到的事情都是前朝留下來的爛攤，要當機立斷，林全團隊沒辦法，因為團隊中有些是他的班底，有些是民進黨不得不塞幾個人，是雜牌軍，林全沒辦法指揮。

吳澧培也說，蔡英文當選後，還沒就任前，他曾寫信給蔡英文，提供一些看法，但是蔡英文卻回信說「她很感動、不捨」。這封回信讓吳澧培覺得蔡英文過度謙虛客氣，是否不想聽他的話？