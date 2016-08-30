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侯友宜質疑「火燒車調查沒下文」 賀陳旦出面回應

2016-08-30  15:45

〔即時新聞／綜合報導〕7月19日曾發生遼寧中客團遊覽車火燒車意外，造成26人死亡，新北市副市長侯友宜今日在臉書質疑：「火燒車的後續調查怎麼就沒下文了？」交通部長賀陳旦今出面表示，調查過程中，若交通部有疏失也要確實改進，讓往生者的血與家屬的淚能夠化為改革決心。

賀陳旦今下午出席公路總局「金路獎」頒獎典禮，會後受訪提到，目前火燒車事故責任及原因已由檢調單位接手，希望除了釐清真相外，也能提早讓保險有所依循、改進疏失，讓死者家屬的心情可以盡早安定下來。

賀陳旦表示，若調查過程中交通部有疏失也要確實改進，強調要讓往生者的血與家屬的淚能夠化為改革決心，讓台灣重新站起，賀陳旦也強調：「旅遊安全是台灣觀光的最大本錢。」

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  • 針對侯友宜質疑「火燒車的後續調查怎麼就沒下文了？」賀陳旦今出面表示，讓往生者的血與家屬的淚能夠化為改革決心。（資料照，記者朱沛雄攝）

    針對侯友宜質疑「火燒車的後續調查怎麼就沒下文了？」賀陳旦今出面表示，讓往生者的血與家屬的淚能夠化為改革決心。（資料照，記者朱沛雄攝）

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