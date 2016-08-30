李全教當選無效確定 南市府：遲來正義

2016-08-30 15:41

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市議會前議長李全教因賄選案，台南高分院今天下午二審判決當選無效確定，台南市政府以新聞稿表示，雖然是遲來的正義，但也顯示就算訴訟拖延手段用盡，黑金政治必遭受到法律制裁。關於議員賄選刑事部分，也希望檢方能夠儘速偵結，以正視聽。

市府強調，判決結果是台灣政治改革的契機，讓台南市民得以享有清明的政治，市府相關人員施政雖因不向黑金低頭，飽受政治干擾，但事實證明，只要是為理念堅持，必將獲得最後勝利。市府認為，李全教案原本應該在1年就要有結果的當選無效之訴，又多延8個多月，台南高分院能夠秉持司法正義，不受李全教陣營干擾，在法定時限內完成審理，市府表示肯定。

市府指出，因為這個案件，讓立法院通過「地方制度法第四十四及四十六條條文修正案」，將正副議長選舉改採具名投票，落實責任政治，抗拒黑金操弄，讓民主更加成熟，也讓政治攤開在陽光下，黑金將無所遁形。