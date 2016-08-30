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李全教確定當選無效 王定宇：遲到的正義

民進黨台南市立委王定宇。（資料照，記者洪瑞琴攝）

2016-08-30  15:46

〔即時新聞／綜合報導〕目前停職中的台南市議長李全教當選無效案，今天下午二審宣判，確定當選無效。民進黨立委王定宇對此表示，這是遲到的正義。

李全教在2014年底九合一選舉選上議員，並奪下議長寶座，但被對手王峻潭提出當選無效之訴，台南地方法院一審判李敗訴，高等法院台南分院今天下午做出二審判決，確定李當選無效，李的議員資格將因此消失，議長也將重新改選。

消息一出，王定宇隨在臉書發文表示，「這是個『遲到但是正確』、『慢到但是正義』的判決！」網友也紛紛回應表示，「爽！」「大快人心」、「賴市長是對的！賴市長委屈了！」「公道自在人心，天理昭彰了」、「拖太久」。

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  • 王定宇評論李全教當選無效確定。（圖擷取自王定宇臉書粉絲團）

    王定宇評論李全教當選無效確定。（圖擷取自王定宇臉書粉絲團）

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