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韓國瑜被拉下馬 將任北市市政顧問

2016-08-30  15:32

〔記者黃建豪／台北報導〕外界蔡英文政府與台北市政府聯手將重掌台北農產運銷公司，將由農委會安插民進黨秘書處主任蔣玉麟接任總經理，取代現任總經理韓國瑜。台北市政府柯文哲上午回應雖稱 市府沒干預。但韓國瑜已確認將於9月離職，韓國瑜本人亦證實，柯文哲曾派人來延攬，有意請他進入市府擔任市政顧問。

韓國瑜表示，他在7月中旬就陸續耳聞將被離職的消息，期間柯文哲雖未親自前去，但有派人向他轉達招攬意願，要讓他擔任有給職的市政顧問，專責教育方面。

台北農產運銷公司將於9月28日召開臨時董事會，預期將討論高層人事異動，韓國瑜將主動離出請辭。

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相關關鍵字： 台北農產運銷公司 柯文哲 農委會 農會 韓國瑜
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